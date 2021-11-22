В Роспотребнадзоре сравнили заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми
Заболеваемость коронавирусом среди непривитых в 13,5 раза выше, чем среди прошедших вакцинацию, сообщил журналистам глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 000 привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4400 на 100 000. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — сказал Козловских (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что в реанимации практически нет людей с прививками от коронавируса, однако есть люди, у которых после вакцинации не вырабатывается иммунитет к коронавирусу.
По данным оперштаба на 21 ноября, в Свердловской области за сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели от COVID-19 за сутки, 36 — скончались. За весь период пандемии в регионе выявили 172 738 случаев заражения и зарегистрировали 8129 смертей от COVID-19. Коллективный иммунитет к коронавирусу в области составляет 45% при цели в 80%.