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В Роспотребнадзоре сравнили заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми

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Заболеваемость коронавирусом среди непривитых в 13,5 раза выше, чем среди прошедших вакцинацию, сообщил журналистам глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 000 привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4400 на 100 000. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — сказал Козловских (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в реанимации практически нет людей с прививками от коронавируса, однако есть люди, у которых после вакцинации не вырабатывается иммунитет к коронавирусу. 

По данным оперштаба на 21 ноября, в Свердловской области за сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели от COVID-19 за сутки, 36 — скончались. За весь период пандемии в регионе выявили 172 738 случаев заражения и зарегистрировали 8129 смертей от COVID-19. Коллективный иммунитет к коронавирусу в области составляет 45% при цели в 80%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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