В Роспотребнадзоре сравнили заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми

По данным оперштаба на 21 ноября, в Свердловской области за сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом. 475 человек выздоровели от COVID-19 за сутки, 36 — скончались. За весь период пандемии в регионе выявили 172 738 случаев заражения и зарегистрировали 8129 смертей от COVID-19. Коллективный иммунитет к коронавирусу в области составляет 45% при цели в 80%.