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Общество

Самый высокий уровень коллективного иммунитета достигнут на Чукотке и в Туве

В 11 регионах России он преодолел порог в 60%
Анна Нараева
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Чукотский автономный округ (АО) и Тува стали лидерами среди субъектов России по уровню коллективного иммунитета, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В этих регионах показатель составил по данным на 19 ноября 73,3% и 71% соответственно.  

В среднем по стране уровень коллективного иммунитета составляет 50,2%, сообщила 19 ноября заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. В 11 регионах, в том числе в трех городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), этот показатель превышает 60%. Весной 2021 г. охват 60% населения вакцинацией в правительстве считали достаточным для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.  

В пояснительной записке к проекту поправок Белого дома, которые должны были расширить национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации от коронавируса, назывался именно такой показатель. Для «уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения» – 69,5 млн человек, говорилось в документе, писали «Ведомости».

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На брифинге 12 ноября, где были представлены правительственные законопроекты о QR-кодах для общественных мест и транспорта, Голикова говорила, что коллективный иммунитет должен достичь уровня хотя бы 80%.

Но в большинстве регионов-лидеров до такого показателя, судя по данным оперативного штаба, еще довольно далеко. В Москве, по данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета составил 67,1%, в Санкт-Петербурге — 67,1%, в Севастополе – 70%, в Московской области – 69,6%, столько же – в Карелии. В Чечне уровень коллективного иммунитета составляет 63,3%, в Мурманской области – 63,2%, в Ненецком АО – 62,6%, в Белгородской области – 62,5%.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что среди лидеров по уровню коллективного иммунитета выделяются «мегаполисы, которые первые столкнулись с пандемией и где заранее была проведена фундаментальная работа по борьбе с ней», а также субъекты Федерации, где граждане дисциплинированно послушали своих губернаторов.

В других регионах ситуация с вакцинацией оказалась хуже. По данным сайта стопкоронавирус.рф, этот показатель ниже всего в Дагестане, где полную вакцинацию прошли 553 647 человек (17,7% населения), а уровень коллективного иммунитета достиг пока 23,5%.

По словам Голиковой, наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сейчас наблюдается в трех субъектах – Алтайском крае, Бурятии и Кемеровской области. В Алтайском крае уровень коллективного иммунитета составляет 38,4%, а за последние сутки выявлено 530 случаев заболевания, в Бурятии – 58,4% (245 заболевших за сутки), в Кемеровской области – 41,8% (387 заболевших).

Если еще весной на количество привитых наиболее серьезно влияла доступность вакцин, то уже с лета оказывают влияние другие факторы, говорит доктор медицинских наук, профессор ВШЭ Василий Власов. Наиболее эффективно на граждан влияют активная информационная кампания и ограничение доступа в общественные места без наличия сертификата о вакцинации, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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