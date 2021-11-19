Самый высокий уровень коллективного иммунитета достигнут на Чукотке и в Туве

Но в большинстве регионов-лидеров до такого показателя, судя по данным оперативного штаба, еще довольно далеко. В Москве, по данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета составил 67,1%, в Санкт-Петербурге — 67,1%, в Севастополе – 70%, в Московской области – 69,6%, столько же – в Карелии. В Чечне уровень коллективного иммунитета составляет 63,3%, в Мурманской области – 63,2%, в Ненецком АО – 62,6%, в Белгородской области – 62,5%.