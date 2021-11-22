Россия поставила Шри-Ланке партию «Спутника V» в качестве гуманитарной помощи

В Шри-Ланке зарегистрировали вакцину «Спутник V» 4 марта 2021 г. Саму вакцину зарегистрировали 11 августа 2020 г. — первой в мире среди подобных препаратов. Разработчики оценили ее эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент вакцина одобрена в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.