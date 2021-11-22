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Россия поставила Шри-Ланке партию «Спутника V» в качестве гуманитарной помощи

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Россия доставила в Шри-Ланку партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

«Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка. Самолетом, на котором прибыл Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В Шри-Ланке зарегистрировали вакцину «Спутник V» 4 марта 2021 г. Саму вакцину зарегистрировали 11 августа 2020 г. — первой в мире среди подобных препаратов. Разработчики оценили ее эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент вакцина одобрена в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных