Россия поставила Шри-Ланке партию «Спутника V» в качестве гуманитарной помощи
Россия доставила в Шри-Ланку партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.
«Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка. Самолетом, на котором прибыл Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
В Шри-Ланке зарегистрировали вакцину «Спутник V» 4 марта 2021 г. Саму вакцину зарегистрировали 11 августа 2020 г. — первой в мире среди подобных препаратов. Разработчики оценили ее эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент вакцина одобрена в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.