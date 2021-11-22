Во что предпочитают вкладываться богатые и сверхбогатые инвесторы

Во что предпочитают вкладываться богатые и сверхбогатые инвесторыCOVID-19 не остановил рост числа миллионеров по всему миру – многие из них стали еще богаче за счет инвестиций
Богатых людей в мире становится с каждым годом все больше. И даже пандемия, которая привела к хаосу в мировой экономике, не сломила этот тренд. По данным консалтинговой компании Capgemini, численность миллионеров в мире возросла с 19,6 млн до 20,8 млн, а их активы в совокупности выросли на 7,6% до $79,6 трлн. В России количество долларовых миллионеров, по оценкам Capgemini, за год выросло на 1,2% до 218 000 человек.
Во избежание глубокого мирового кризиса регуляторы и власти многих стран с началом пандемии стали оказывать помощь населению и экономике. Эти меры способствовали быстрому восстановлению фондовых рынков, которые рухнули в середине февраля 2020 г., как только началась пандемия. Индекс американского фондового рынка S&P 500, к примеру, с мартовского минимума к концу 2020 г. взлетел на 63%, индекс Dow Jones Industrials – на 60%, а технологический NASDAQ – на 87%.