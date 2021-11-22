Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрономии в Колумбии
Основная и гостевая команды российских школьников суммарно завоевали восемь золотых и две серебряные медали на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) в Колумбии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Результат россиян стал абсолютным рекордом на олимпиаде.
Олимпиада состояла из пяти туров: теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный тур. Участники соревнований решали теоретические задачи и выполняли практические задания, рассказали в министерстве.
Золотые медали на олимпиаде получили Илья Беспятный, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров (основная команда), Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков (гостевая команда). Последний стал абсолютным победителем олимпиады. Серебро получили Андрей Ажакин (основная команда) и Максим Раменский (гостевая команда).
IOAA 2021 проходила в столице Колумбии Боготе с 14 по 21 ноября. Соревнования прошли онлайн, в них приняли участие 62 команды от 48 стран.