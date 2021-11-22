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Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрономии в Колумбии

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Основная и гостевая команды российских школьников суммарно завоевали восемь золотых и две серебряные медали на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) в Колумбии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Результат россиян стал абсолютным рекордом на олимпиаде. 

Олимпиада состояла из пяти туров: теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный тур. Участники соревнований решали теоретические задачи и выполняли практические задания, рассказали в министерстве.

Золотые медали на олимпиаде получили Илья Беспятный, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров (основная команда), Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков (гостевая команда). Последний стал абсолютным победителем олимпиады. Серебро получили Андрей Ажакин (основная команда) и Максим Раменский (гостевая команда). 

IOAA 2021 проходила в столице Колумбии Боготе с 14 по 21 ноября. Соревнования прошли онлайн, в них приняли участие 62 команды от 48 стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных