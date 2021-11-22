Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрономии в Колумбии

Основная и гостевая команды российских школьников суммарно завоевали восемь золотых и две серебряные медали на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) в Колумбии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Результат россиян стал абсолютным рекордом на олимпиаде.