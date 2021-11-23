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Кадыров раскритиковал противников запрета указывать национальность преступников

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников. Так он отреагировал на критику общественных деятелей и политиков, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта, в котором предлагается запретить СМИ называть национальность преступников.

«Ваша показная "свобода слова" распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, нужно наказать по закону! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что не услышал ни одного внятного, аргументированного и убедительного комментария против законопроекта, предложенного парламентом республики. «Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать», — отметил он. Кадыров подчеркнул, что содержание законопроекта отвечает принципам национальной политики России. Кадыров убежден, что критики законопроекта «получили команды от своих кураторов», и заявил о существовании некоего «кукловода» в этой теме.

Парламент Чечни внес проект поправки в Госдуму в понедельник в связи с «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России. В законопроекте предлагается запретить указывать в СМИ национальность и вероисповедание преступника. 

Этому предшествовал спор главы Чечни Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении. Поводом для спора стало нападение группы мужчин на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, которое произошло 5 ноября. Сообщалось, что все четверо нападавших были уроженцами одной из закавказских республик, трое из них имели российское гражданство. Их задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Тогда Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.

Ранее по теме: Почему Чечня хочет ввести запрет на упоминание национальности в СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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