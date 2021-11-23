В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды пассажиров

Накануне, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд в транспорте без QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19 или болезнь в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси и межрегиональные перевозки.