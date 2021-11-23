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В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды пассажиров

Ведомости

Мэр Уфы Сергей Греков поручил продолжить проверки общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер и выборочно проверять QR-коды пассажиров, сообщил портал Башкининформ.рф.

«Необходимо делать выборочные проверки, в том числе и в общественном транспорте», — заявил Греков. Он добавил, что пока не планируется вводить обязательные QR-коды для поездок на транспорте. 

Накануне, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд в транспорте без QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19 или болезнь в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси и межрегиональные перевозки.

Аналогичные меры действуют в Татарстане. За полдня 22 ноября в общественном транспорте Казани выявили более 1500 человек без QR-кодов. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 20-30%. Часть жителей города пересела на личные автомобили и такси. 

Ранее по теме: В Казани перевозчик хочет взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов за простой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных