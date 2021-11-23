В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды пассажиров
Мэр Уфы Сергей Греков поручил продолжить проверки общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер и выборочно проверять QR-коды пассажиров, сообщил портал Башкининформ.рф.
«Необходимо делать выборочные проверки, в том числе и в общественном транспорте», — заявил Греков. Он добавил, что пока не планируется вводить обязательные QR-коды для поездок на транспорте.
Накануне, 22 ноября, в Татарстане начал действовать запрет на проезд в транспорте без QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19 или болезнь в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси и межрегиональные перевозки.
Аналогичные меры действуют в Татарстане. За полдня 22 ноября в общественном транспорте Казани выявили более 1500 человек без QR-кодов. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 20-30%. Часть жителей города пересела на личные автомобили и такси.