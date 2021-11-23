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В Казани перевозчик хочет взыскать убытки с пассажиров без QR-кодов за простой

Ведомости

МУП «Метроэлектротранс» в Казани планирует добиться возмещения простоя общественного транспорта от пассажиров, которые его задерживают после введения QR-кодов, говорится в Telegram-канале компании. 

В сообщении говорится, что утром 22 ноября пассажир зашел в один из трамваев, не предъявил контроллеру QR-код и не захотел выходить из вагона. Центральный диспетчер вызвал полицию, которая вывела человека из трамвая. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. 

«Так, задержка движения составила один час, за это время на остановке собралось еще 10 трамваев. МУП «Метроэлектротранс» будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей», — добавили в компании.

С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси, и межрегиональные перевозки.

За пол дня 22 ноября в общественном транспорте Казани выявили более 1500 человек без QR-кодов. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 20-30%. Часть жителей города пересели на личные автомобили и такси. 

Ранее по теме: В Казани за половину дня выявили свыше 1500 человек без QR-кодов в транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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