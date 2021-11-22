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Общество

В Казани за половину дня выявили свыше 1500 человек без QR-кодов в транспорте

Ведомости

В Казани за первую половину дня в общественном транспорте выявили 1516 человек без QR-кодов, сообщает пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.

«В первой половине дня выявлено и не допущено в общественный транспорт 1516 человек без QR-кодов – это 0,23% к числу перевозимых пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Метрополитен работал в штатном режиме, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта, заявили в мэрии. «Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции», — добавили в пресс-службе.

При этом в мэрии зафиксировали сообщения о насилии против кондукторов. « Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные», — сообщили в мэрии.

О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил глава региона Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.

С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки.

Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает. Кроме того, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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