В Кремле прокомментировали проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане

«В данном случае еще раз повторяем: этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе, но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и, главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности и здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — сказал Песков.