В Кремле прокомментировали проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане
Решения, подобные введению требования о QR-коде при использовании общественного транспорта в Татарстане, не могут проходить без проблем на начальном этапе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае еще раз повторяем: этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе, но надеемся, что скоро эта ситуация выровняется и, главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности и здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — сказал Песков.
Утром 22 ноября в Казани из общественного транспорта высадили свыше 500 человек из-за отсутствия QR-кодов, сообщала компания «Метроэлектротранс». О том, что жителям Татарстана без QR-кодов запретят пользоваться общественным транспортом, 6 ноября объявил глава региона Рустам Минниханов. Он отметил тогда, что у местных властей «нет другого выхода». Тогда же глава Татарстана посетовал на низкий уровень вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет.
С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки.
Требование касается транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и метро. Такси и межрегиональный транспорт мера не затрагивает. Кроме того, с 22 ноября на автовокзалах и автостанциях запрещено продавать билеты на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения людям без QR-кодов. Вдобавок приостанавливается действие льготных карт людей старше 60 лет, если те не переболели COVID-19, не сделали прививки или не имеют медотводов.