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ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении в Казани

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани, сообщил Центр общественных связей ФСБ. К совершению преступления молодого человека склонял житель Украины.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).

В службе рассказали, что, по словам задержанного, к теракту его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк, который живет на территории Украины. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке винтовки в боевое оружие, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. 

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). 

11 мая Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 Казани, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест. Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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