ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении в Казани
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани, сообщил Центр общественных связей ФСБ. К совершению преступления молодого человека склонял житель Украины.
«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).
В службе рассказали, что, по словам задержанного, к теракту его склонял пользователь Telegram по имени Ярослав Овсюк, который живет на территории Украины. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи с поисковыми запросами о переделке винтовки в боевое оружие, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).
11 мая Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 Казани, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест. Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).