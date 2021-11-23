ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении в Казани

11 мая Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 Казани, из которой выпустился в 2017 г. Там он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, причем семеро из них — дети. Вскоре нападавшего задержали. 12 мая молодой человек был помещен под арест. Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).