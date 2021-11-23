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Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Ведомости

Россия и Венгрия на взаимной основе признали сертификаты о вакцинации от коронавируса друг друга, такое же решение будет принято с властями еще нескольких стран, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает <…> Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств», — отметил Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

В июле Венгрия разрешила россиянам, привитым вакциной «Спутник V», въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина. Для въезда нужна действующая шенгенская виза и свидетельство о вакцинации. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была ранее одобрена венгерскими властями. 

Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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