Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов
Россия и Венгрия на взаимной основе признали сертификаты о вакцинации от коронавируса друг друга, такое же решение будет принято с властями еще нескольких стран, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».
«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает <…> Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств», — отметил Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
В июле Венгрия разрешила россиянам, привитым вакциной «Спутник V», въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина. Для въезда нужна действующая шенгенская виза и свидетельство о вакцинации. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была ранее одобрена венгерскими властями.
Российский «Спутник V» пока не признан Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.