Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает <…> Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились. На подходе у нас еще целый ряд государств», — отметил Лавров (цитата по «Интерфаксу»).