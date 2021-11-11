Мурашко выступил за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия выступает за признание сертификатов о вакцинации без привязки к конкретным препаратам, сообщили «РИА Новости». Такое заявление министр сделал на встрече с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря СЕ Бьерном Берге.
По словам Мурашко, Россия выступает за «решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату». Это поможет решить проблему дискриминации при трансграничном перемещении, добавил он.
«Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов», — отметил министр.
В пресс-службе Минздрава уточнили, что министр заявил о важности недопущения дискриминации граждан, которые сделали прививки официально одобренными препаратами для профилактики коронавируса.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к взаимному признанию сертификатов с ЕС, чтобы устранить препятствия для передвижения россиян на территории сообщества. Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также призвал итальянские власти взаимно признать российские и китайские вакцины, подчеркнув, что это вопрос не политического характера. В октябре посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что Рим не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне отдельно от Евросоюза, чтобы не нарушать правила ЕС.
Российский «Спутник V» относится к вакцинам, не признанным Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.