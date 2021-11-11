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Мурашко выступил за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия выступает за признание сертификатов о вакцинации без привязки к конкретным препаратам, сообщили «РИА Новости». Такое заявление министр сделал на встрече с делегацией Совета Европы во главе с заместителем генсекретаря СЕ Бьерном Берге. 

По словам Мурашко, Россия выступает за «решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату». Это поможет решить проблему дискриминации при трансграничном перемещении, добавил он. 

«Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов», — отметил министр. 

В пресс-службе Минздрава уточнили, что министр заявил о важности недопущения дискриминации граждан, которые сделали прививки официально одобренными препаратами для профилактики коронавируса. 

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к взаимному признанию сертификатов с ЕС, чтобы устранить препятствия для передвижения россиян на территории сообщества. Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также призвал итальянские власти взаимно признать российские и китайские вакцины, подчеркнув, что это вопрос не политического характера. В октябре посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что Рим не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне отдельно от Евросоюза, чтобы не нарушать правила ЕС.

Российский «Спутник V» относится к вакцинам, не признанным Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения также пока не одобрила препарат.

Ранее по теме: В Италии будут выдавать COVID-сертификаты привитым «Спутником V» после бустера

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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