В Италии будут выдавать COVID-сертификаты привитым «Спутником V» после бустера

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к взаимному признанию сертификатов с ЕС, чтобы устранить препятствия для передвижения россиян на территории сообщества. На прошлой неделе Сперанца также призвал итальянские власти взаимно признать российские и китайские вакцины, подчеркнув, что это вопрос не политического характера. В октябре посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что Рим не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне отдельно от Евросоюза, чтобы не нарушать правила ЕС.