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В Италии будут выдавать COVID-сертификаты привитым «Спутником V» после бустера

Ведомости

Итальянское правительство решило выдавать COVID-сертификаты тем, кто вакцинировался препаратами, не одобренными регулятором Евросоюза. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Минздрава Италии Роберто Сперанца.

По словам Сперанца, для этого привитые за границами такими вакцинами должны будут не позднее чем через полгода получить бустерную дозу мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna. 

Система цифровых сертификатов вступила в силу в странах ЕС с 1 июля. Такие документы позволяют держателям путешествовать между странами, признающими их действие, без дополнительных проверок. В Италии с 15 октября все сотрудники как государственных, так и частных предприятий могут находиться на рабочем месте только при наличии COVID-сертификата или документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации. 

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к взаимному признанию сертификатов с ЕС, чтобы устранить препятствия для передвижения россиян на территории сообщества. На прошлой неделе Сперанца также призвал итальянские власти взаимно признать российские и китайские вакцины, подчеркнув, что это вопрос не политического характера. В октябре посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что Рим не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне отдельно от Евросоюза, чтобы не нарушать правила ЕС.

Российский «Спутник V» относится к вакцинам, не признанным Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов.

Ранее по теме: ЕС выступил за ускорение работы по признанию COVID-сертификатов других стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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