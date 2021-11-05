В Италии будут выдавать COVID-сертификаты привитым «Спутником V» после бустера
Итальянское правительство решило выдавать COVID-сертификаты тем, кто вакцинировался препаратами, не одобренными регулятором Евросоюза. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Минздрава Италии Роберто Сперанца.
По словам Сперанца, для этого привитые за границами такими вакцинами должны будут не позднее чем через полгода получить бустерную дозу мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna.
Система цифровых сертификатов вступила в силу в странах ЕС с 1 июля. Такие документы позволяют держателям путешествовать между странами, признающими их действие, без дополнительных проверок. В Италии с 15 октября все сотрудники как государственных, так и частных предприятий могут находиться на рабочем месте только при наличии COVID-сертификата или документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к взаимному признанию сертификатов с ЕС, чтобы устранить препятствия для передвижения россиян на территории сообщества. На прошлой неделе Сперанца также призвал итальянские власти взаимно признать российские и китайские вакцины, подчеркнув, что это вопрос не политического характера. В октябре посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что Рим не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне отдельно от Евросоюза, чтобы не нарушать правила ЕС.
Российский «Спутник V» относится к вакцинам, не признанным Европейским агентством по лекарственным средствам. Оценка препарата регулятором затянулась из-за различий в российских и европейских протоколах проведения клинических исследований и требованиях к контролю производства лекарственных препаратов.