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ЕС выступил за ускорение работы по признанию COVID-сертификатов других стран

Ведомости

Европейский совет призвал Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с другими странами, говорится на сайте совета. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе также выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных из-за пандемии коронавируса.

«В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в него, а также к пересмотру двух рекомендаций Совета. Он призывает Комиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами», — говорится в сообщении.

Также Евросовет призвал укрепить устойчивость ЕС к подобным пандемии кризисам и готовность к ним. Для обеспечения лучшей профилактики, готовности и реагирования на будущие ЧС в области здравоохранения в ЕС Совет призвал завершить переговоры по пакету законопроектов Союза здравоохранения и обеспечить участие государств-членов ЕС в работе Управления по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA). Также нужно ускорить обеспечение доступа к лекарствам во всех странах ЕС.

Система цифровых сертификатов заработала в странах Европейского союза 1 июля. Сертификат подтверждает факт получения прививки, отрицательный тест на COVID-19 или недавно перенесенную болезнь. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.

Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.

Накануне Reuters со ссылкой на источник писал, что утверждение Евросоюзом российской вакцины в текущем году не состоится из-за недостатка необходимых регулятору данных о препарате. Однако если необходимая информация будет предоставлена агентству к концу ноября, то регулятор может принять решение в I квартале 2022 г.

Ранее по теме: Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию COVID-сертификатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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