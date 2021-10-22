ЕС выступил за ускорение работы по признанию COVID-сертификатов других стран
Европейский совет призвал Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с другими странами, говорится на сайте совета. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе также выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных из-за пандемии коронавируса.
«В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в него, а также к пересмотру двух рекомендаций Совета. Он призывает Комиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами», — говорится в сообщении.
Также Евросовет призвал укрепить устойчивость ЕС к подобным пандемии кризисам и готовность к ним. Для обеспечения лучшей профилактики, готовности и реагирования на будущие ЧС в области здравоохранения в ЕС Совет призвал завершить переговоры по пакету законопроектов Союза здравоохранения и обеспечить участие государств-членов ЕС в работе Управления по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA). Также нужно ускорить обеспечение доступа к лекарствам во всех странах ЕС.
Система цифровых сертификатов заработала в странах Европейского союза 1 июля. Сертификат подтверждает факт получения прививки, отрицательный тест на COVID-19 или недавно перенесенную болезнь. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.
Накануне Reuters со ссылкой на источник писал, что утверждение Евросоюзом российской вакцины в текущем году не состоится из-за недостатка необходимых регулятору данных о препарате. Однако если необходимая информация будет предоставлена агентству к концу ноября, то регулятор может принять решение в I квартале 2022 г.