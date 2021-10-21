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Reuters: регулятор ЕС не одобрит «Спутник V» до конца 2021 года

Ведомости

Утверждение Евросоюзом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в текущем году не состоится из-за недостатка необходимых регулятору данных о препарате, передает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что получить разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) для использования препарата на территории ЕС до конца текущего года «совершенно невозможно». Однако если необходимая информация будет предоставлена агентству к концу ноября, то регулятор может принять решение в первом квартале 2022 г.

EMA начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее, в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.

По данным источника Reuters, у EMA нет причин сомневаться в эффективности или безопасности российской вакцины однако оно сможет внести больше ясности по поводу возможных сроков утверждение «Спутника V» после того, как будет подано заявление на получение разрешения на маркетинг.

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс сертификации «Спутника V» для экстренного применения. Дата окончания процедуры пока не известна. Приезд инспекторов ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время.

Ранее по теме: ВОЗ перезапустила сертификацию «Спутника V» для экстренного применения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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