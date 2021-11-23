В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф для «зацеперов»
Депутаты «Единой России» предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и увеличить штраф для «зацеперов» — людей, катающихся на поездах, ухватившись снаружи, — со 100 до 4000 руб. Об этом сообщается на сайте партии.
Отмечается, что штрафы хотят повысить в целом «за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте». Законопроект пока не появился в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.
Как пояснили в «Единой России», размер штрафа для «зацеперов» не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАПа — на протяжении 20 лет. Сейчас, когда билет на электричку стоит больше 100 руб., эта сумма «никого не пугает», «а значит, данная превентивная мера не работает», заявил один из авторов инициативы, депутат Анатолий Выборный.
«Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать», — рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
По словам последнего, правительство представило положительный отзыв на законопроект. Неверов выразил надежду, что инициатива привлечет внимание взрослых людей к проблеме с «зацеперами».
Выборный, в свою очередь, добавил, что МВД ежегодно пресекает около 1000 подобных нарушений. Например, за семь месяцев прошлого года только в Центральном федеральном округе России 11 несовершеннолетних травмировались в результате проезда снаружи поездов, причем четверо из них погибли.
Также автор законопроекта напомнил, что сейчас «зацеперов» можно попытаться привлечь к уголовной ответственности по статье 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Однако в действительности это происходит редко, поскольку трудно доказать, что человек совершил нарушение из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства, пояснил Выборный.