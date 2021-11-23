Мишустин пообещал подумать о выдаче QR-кодов перенесшим коронавирус в легкой форме

«Многие граждане переболели в легкой форме, не обращались в медицинские учреждения и сегодня имеют высокий титр антител… Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, и чтобы через "Госуслуги" эти граждане также могли получить QR-код», — сказал глава Амурской области в эфире телеканала «Россия 24».