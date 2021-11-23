Мишустин пообещал подумать о выдаче QR-кодов перенесшим коронавирус в легкой форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение о выдаче QR-кодов гражданам, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались в медицинские учреждения. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Соответствующее предложение на заседании озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Многие граждане переболели в легкой форме, не обращались в медицинские учреждения и сегодня имеют высокий титр антител… Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, и чтобы через "Госуслуги" эти граждане также могли получить QR-код», — сказал глава Амурской области в эфире телеканала «Россия 24».
Такая мера позволила бы снизить негатив и общественный резонанс по теме вакцинации, а также разгрузить систему здравоохранения, отметил Орлов.
«Эти предложения мы продумаем», — ответил ему Мишустин.
23 ноября на Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что много людей переболели коронавирусом и не обращались к врачу, однако они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений.
Ранее председатель комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что жители города, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения также не поддерживает. Переболевшими COVID-19 считаются те, у кого диагноз был подтвержден, добавил он. В Госдуме предложили создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались ко врачу или переболели бессимптомно. Предлагается выдавать таким людям QR-коды на полгода.