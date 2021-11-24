«Коммерсантъ» узнал о конфискованных сотнях миллионах рублей у осужденных экс-полицейских

Родственники Кашматова подали встречный иск к московской прокуратуре, чтобы признать покупку имущества законной. Они заявили, что главным источником дохода стала разработка Кашматовым-старшим «Автоматизированной системы учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информацией DEX», которая якобы хорошо продавалась в СССР и России и за границей. Родственники Кашматова рассказали, что позднее систему продали в США за $1,2 млн, а в Россию деньги привезла сестра разработчика. Суд не поверил в эту версию, как и в то, что деньги были подарены родственникам или ими заработаны. У семьи конфисковали почти все имущество, кроме части недвижимости тестя Кашматова, который 32 года был на военной службе, был в горячих точках, служил в представительствах России за границей и т.д.