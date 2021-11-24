«Коммерсантъ» узнал о конфискованных сотнях миллионах рублей у осужденных экс-полицейских
Суды Московской области по иску прокуратуры Москвы обратили в доход государства почти все имущество бывших сотрудников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева стоимостью несколько сотен миллионов рублей, сообщил «Коммерсантъ». Кашматов и Атаев получили по 11 лет и штраф в 100 млн руб. по делу о получении взятки от бизнесмена Андрея Чеснокова в размере 20 млн руб.
Прокуратура потребовала конфисковать найденные в сейфе Кашматова в Альфа-банке почти 180 000 евро, $630 000 и около 24 млн руб., квартиры и машины. Также, по мнению прокуратуры, необходимо было изъять недвижимость отца обвиняемого стоимостью 28 млн руб., квартиру брата за $200 000, имущество тестя стоимостью 62 млн руб., машиноместа, участки и др. Прокуратура заявила, что у Кашматова и его родственников нет легальных источников дохода, которые позволили бы им купить такую дорогую недвижимость.
Родственники Кашматова подали встречный иск к московской прокуратуре, чтобы признать покупку имущества законной. Они заявили, что главным источником дохода стала разработка Кашматовым-старшим «Автоматизированной системы учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информацией DEX», которая якобы хорошо продавалась в СССР и России и за границей. Родственники Кашматова рассказали, что позднее систему продали в США за $1,2 млн, а в Россию деньги привезла сестра разработчика. Суд не поверил в эту версию, как и в то, что деньги были подарены родственникам или ими заработаны. У семьи конфисковали почти все имущество, кроме части недвижимости тестя Кашматова, который 32 года был на военной службе, был в горячих точках, служил в представительствах России за границей и т.д.
У родственников Атаева также было изъято имущество, но в меньших размерах. По мнению адвокатов осужденных, решения апелляционного и гражданских судов, которые конфисковали все имущество без оценки доводов, будут обжалованы.
Издание отметило, что после заседания апелляционного суда у жены Кашматова прошел обыск, а после оперативники ФСБ увезли ее на допрос. Возможно, это связано с выделенным из дела Кашматова эпизодом о попытке скрыть от следствия сейф с деньгами в Альфа-банке, пишет «Коммерсантъ» Для этого адвокат Маргарита Мартиросян подделала доверенность на управление сейфом, потому что у него истекал срок аренды, однако это вскрылось.
Согласно другой версии, на эти деньги претендовал другой заявитель. По некоторым данным, банк выплатил ему почти 80 млн руб. в счет долга Кашматова, но приставы арестовали счет в рамках решения суда об изъятии денег и исполнения приговора. Конфискация всего имущества не дает осужденным возможности выплатить назначенный штраф и попробовать выйти из тюрьмы по УДО, пишет «Коммерсантъ».