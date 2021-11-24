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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

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Украина начала спецоперациию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, сообщает пограничная служба страны.

«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», — говорится в сообщении службы.

По словам председателя Государственной погранслужбы Украины Владимира Никифоренко, главной задачей спецоперации является недопущение «пересечения нелегальными мигрантами границы и попадания их в Украину».

В ведомстве подчеркнули, что контроль за ситуацией на границе будут осуществлять усиленные пограничные наряды с авиацией, беспилотниками и другими техническими средствами наблюдения. В пределах приграничных районов будут размещены контрольные посты на автомобильных дорогах и будет проводиться патрулирование основных путей, следующих к государственной границе, и, в числе прочего, проверки автобусных и железнодорожных станций.

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что западные страны используют ситуацию на белорусско-польской границе для давления на Минск. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — сказал он, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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