Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что западные страны используют ситуацию на белорусско-польской границе для давления на Минск. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — сказал он, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД.