Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Украина начала спецоперациию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, сообщает пограничная служба страны.
«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», — говорится в сообщении службы.
По словам председателя Государственной погранслужбы Украины Владимира Никифоренко, главной задачей спецоперации является недопущение «пересечения нелегальными мигрантами границы и попадания их в Украину».
В ведомстве подчеркнули, что контроль за ситуацией на границе будут осуществлять усиленные пограничные наряды с авиацией, беспилотниками и другими техническими средствами наблюдения. В пределах приграничных районов будут размещены контрольные посты на автомобильных дорогах и будет проводиться патрулирование основных путей, следующих к государственной границе, и, в числе прочего, проверки автобусных и железнодорожных станций.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией — Польша, Латвия, Литва и Эстония — заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что западные страны используют ситуацию на белорусско-польской границе для давления на Минск. «Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — сказал он, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД.