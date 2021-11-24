Газета
Общество

В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель прироста новых заболевших снижается седьмой день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1240 случаев смерти от COVID-19 — на три меньше, чем днем ранее.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 434 393 случая заражения. 8 126 376 пациентов выздоровели от коронавируса, 267 819 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2533 случая заражения коронавирусом — показатель не превышает отметки в 3000 третий день подряд. 906 пациентов были госпитализированы, 630 человек находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Московской области — 1842 случая, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768. 

По данным на 19 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн россиян, полностью вакцинировались 58,7 млн. 

Ранее по теме: Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных