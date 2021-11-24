В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель прироста новых заболевших снижается седьмой день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1240 случаев смерти от COVID-19 — на три меньше, чем днем ранее.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 434 393 случая заражения. 8 126 376 пациентов выздоровели от коронавируса, 267 819 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2533 случая заражения коронавирусом — показатель не превышает отметки в 3000 третий день подряд. 906 пациентов были госпитализированы, 630 человек находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости также зарегистрирован в Московской области — 1842 случая, Санкт-Петербурге — 1387, Самарской области — 1201, Краснодарском крае — 830, Нижегородской области — 768.
По данным на 19 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн россиян, полностью вакцинировались 58,7 млн.