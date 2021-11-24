В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель прироста новых заболевших снижается седьмой день подряд. Также за сутки было зарегистрировано 1240 случаев смерти от COVID-19 — на три меньше, чем днем ранее.