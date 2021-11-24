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Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»

Авторы письма заявили, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации
Дарья Савенкова
Martin Meissner / AP

Главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо.

Авторы письма отметили, что им известна позиция адресатов по вакцинации от коронавируса. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — заявили авторы. Они уверены, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации. 

Документ адресовам антипрививочникам в целом, а также лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актрисе Марие Шукшиной, телеведущему Оскару Кучере и др. Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. 

Среди авторов письма — главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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