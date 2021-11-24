Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»

Авторы письма отметили, что им известна позиция адресатов по вакцинации от коронавируса. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — заявили авторы. Они уверены, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации.