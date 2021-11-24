Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»Авторы письма заявили, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации
Главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо.
Авторы письма отметили, что им известна позиция адресатов по вакцинации от коронавируса. «Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — заявили авторы. Они уверены, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации.
Документ адресовам антипрививочникам в целом, а также лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актрисе Марие Шукшиной, телеведущему Оскару Кучере и др. Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Среди авторов письма — главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.