Путин поддержал идею о продлении действия сертификата для переболевших коронавирусом

«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований подробно изучали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24», напомнив, что в данный момент такой сертификат действует полгода.