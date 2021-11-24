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Путин поддержал идею о продлении действия сертификата для переболевших коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата о статусе переболевшего коронавирусом до одного года. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований подробно изучали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24», напомнив, что в данный момент такой сертификат действует полгода.

При этом она подчеркнула, что доля переболевших повторно составляет 0,74%.

«По-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, принимать решение по прохождению последующей, повторной вакцинации по истечении шести месяцев (после первой вакцинации или перенесенной болезни. — Ред.)», — отметила вице-премьер.

«Так и будем делать», — ответил Путин.

16 ноября Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19: QR-коды граждан, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания.

С 8 ноября в России введены сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа — ФИО, дату рождения, пол, адрес проживания, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, информацию о прохождении вакцинации и ревакцинации, а также о побочных эффектах. Документ будет представлен на русском и английском языках. При этом сертификаты старого образца переведут в новый вид автоматически.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест и для пользования некоторыми видами транспорта. По данным «Ведомостей», документы могут рассмотреть в декабре. Как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции, при одобрении мера может вступить в силу с 1 февраля 2022 г.

Ранее по теме: Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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