Instagram ввел ограничения в отношении аккаунта Марии Шукшиной
Администрация социальной сети Instagram ввела ограничения в отношении аккаунта российской актрисы Марии Шукшиной: при попытке подписаться на ее аккаунт всплывает предупреждение о том, что она является распространителем ложной информации.
«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества», — говорится в предупреждении.
Ранее главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19. По мнению врачей, после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации. Шукшина была одним из адресатов данного письма, она ответила на него в своем последнем посте.
Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Письмо врачей к антипрививочникам получило положительную оценку в Кремле, рассказал ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что антипрививочники есть во многих странах.
«По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам, есть круг людей, которые за взятки нарушают закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал Песков.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 1240 летальных исходов. За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 434 393 случая заражения. 8 126 376 пациентов выздоровели от коронавируса, 267 819 — скончались.