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Общество

Instagram ввел ограничения в отношении аккаунта Марии Шукшиной

Ведомости

Администрация социальной сети Instagram ввела ограничения в отношении аккаунта российской актрисы Марии Шукшиной: при попытке подписаться на ее аккаунт всплывает предупреждение о том, что она является распространителем ложной информации.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества», — говорится в предупреждении.

Ранее главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19. По мнению врачей, после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации. Шукшина была одним из адресатов данного письма, она ответила на него в своем последнем посте.

Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. 

Письмо врачей к антипрививочникам получило положительную оценку в Кремле, рассказал ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что антипрививочники есть во многих странах.

«По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам,  есть круг людей, которые за взятки нарушают закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал Песков.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 1240 летальных исходов. За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 434 393 случая заражения. 8 126 376 пациентов выздоровели от коронавируса, 267 819 — скончались.

Ранее по теме: В Кремле положительно оценили открытое письмо врачей к антипрививочникам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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