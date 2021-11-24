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В Кремле положительно оценили открытое письмо врачей к антипрививочникам

Ведомости

Кремль положительно оценил открытое письмо врачей 11 российских больниц к противникам вакцинации от коронавируса, в котором им предложили провести экскурсию по «красной зоне» больницы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, насколько в российском обществе сильны настроения против вакцинации, Песков ответил, что Россия в этом не отличается от других стран. «По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам,  есть круг людей, которые за взятки нарушают закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал он. Песков выразил надежду, что авторитет авторов письма поможет кому-то из антипрививочников изменить свою позицию.

На вопрос, нужно ли вводить уголовное наказание для тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса, в том числе для врачей, Песков ответил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля. По его словам, «было бы плохо превращать это в охоту на ведьм», здесь нужен «спокойный, трезвый и сбалансированный подход». 

Ранее главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19.

Они выразили уверенность, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации. Документ адресован антипрививочникам в целом, а также лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актрисе Марии Шукшиной, телеведущему Оскару Кучере и др. Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. 

Также сегодня газета «Известия» сообщила, что территориальные управления Росздравнадзора передали в прокуратуру и следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которых обнаружили через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. Больше всего их было выявлено в Карелии — 18, Ростовской области — восемь, Волгоградской области — пять. Региональные власти сообщили изданию, что двух противников вакцинации обнаружили в Смоленской области и по одному в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. В центральном аппарате Росздравнадзора отметили, что их точное число станет известно позднее. 

Ранее по теме: Врачи предложили антипрививочникам провести экскурсию по «красной зоне»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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