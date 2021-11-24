В Кремле положительно оценили открытое письмо врачей к антипрививочникам
Кремль положительно оценил открытое письмо врачей 11 российских больниц к противникам вакцинации от коронавируса, в котором им предложили провести экскурсию по «красной зоне» больницы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос, насколько в российском обществе сильны настроения против вакцинации, Песков ответил, что Россия в этом не отличается от других стран. «По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам, есть круг людей, которые за взятки нарушают закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал он. Песков выразил надежду, что авторитет авторов письма поможет кому-то из антипрививочников изменить свою позицию.
На вопрос, нужно ли вводить уголовное наказание для тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса, в том числе для врачей, Песков ответил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля. По его словам, «было бы плохо превращать это в охоту на ведьм», здесь нужен «спокойный, трезвый и сбалансированный подход».
Ранее главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе политикам и общественным деятелям, и предложили им лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами посмотреть на пациентов с COVID- 19.
Они выразили уверенность, что после такой экскурсии антипрививочники изменят свое мнение о вакцинации. Документ адресован антипрививочникам в целом, а также лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, актрисе Марии Шукшиной, телеведущему Оскару Кучере и др. Среди авторов письма — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач больницы №15 Валерий Вечорко, главврач больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Также сегодня газета «Известия» сообщила, что территориальные управления Росздравнадзора передали в прокуратуру и следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которых обнаружили через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. Больше всего их было выявлено в Карелии — 18, Ростовской области — восемь, Волгоградской области — пять. Региональные власти сообщили изданию, что двух противников вакцинации обнаружили в Смоленской области и по одному в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. В центральном аппарате Росздравнадзора отметили, что их точное число станет известно позднее.