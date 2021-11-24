В Кремле положительно оценили открытое письмо врачей к антипрививочникам

На вопрос, насколько в российском обществе сильны настроения против вакцинации, Песков ответил, что Россия в этом не отличается от других стран. «По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, скорее, все-таки ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам, есть круг людей, которые за взятки нарушают закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», — сказал он. Песков выразил надежду, что авторитет авторов письма поможет кому-то из антипрививочников изменить свою позицию.