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«Спартак» победил «Наполи» со счетом 2:1

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Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл итальянский клуб «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Оба гола забил футболист Александр Соболев.

Это вторая победа «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее, во втором туре, он обыграл «Наполи» со счетом 3:2.

Таким образом, в группе С «Спартак» набрал семь очков, поднявшись в турнирной таблице на первое место. У «Наполи» столько же баллов, однако команда уступает россиянам по дополнительным показателям.

9 декабря «Спартак» выступит в заключительном матче группового этапа против польской «Легии». До этого, 25 ноября, последняя сыграет с английским «Лестером». Сейчас у «Легии» шесть очков, у «Лестера» их пять.

Ранее по теме: «Спартак» проиграл «Лестеру» в матче Лиги Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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