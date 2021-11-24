«Спартак» победил «Наполи» со счетом 2:1
Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл итальянский клуб «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Оба гола забил футболист Александр Соболев.
Это вторая победа «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее, во втором туре, он обыграл «Наполи» со счетом 3:2.
Таким образом, в группе С «Спартак» набрал семь очков, поднявшись в турнирной таблице на первое место. У «Наполи» столько же баллов, однако команда уступает россиянам по дополнительным показателям.
9 декабря «Спартак» выступит в заключительном матче группового этапа против польской «Легии». До этого, 25 ноября, последняя сыграет с английским «Лестером». Сейчас у «Легии» шесть очков, у «Лестера» их пять.