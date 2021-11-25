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Биолог заявила об опасности исчезновения дельта-штамма коронавируса в России

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Исчезновение дельта-штамма коронавируса в России может быть опасно, потому что вместо него могут распространиться более серьезные варианты вируса, сообщила в интервью Lenta.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — пояснила Баранова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространенность дельта-штамма коронавируса в мире стремится к 100%; в России на этот вариант вируса приходится более 98% случаев заражения.

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под дельта-штамм, если эффективность препарата начнет падать. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов научного центра имени Гамалеи Владимир Гущин ранее заявил, что эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса снижается, но не критично. Препарат продолжает защищать пациентов от среднетяжелого и тяжелого течения болезни.

Ранее по теме: Попова оценила распространенность новых вариантов коронавируса в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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