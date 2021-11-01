Попова оценила распространенность новых вариантов коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии распространения на территории России новых вариантов коронавируса «лямбда» и «мю». Об этом она сказала в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«Единичные случае штаммов "лямбда" и "мю" сегодня не имеют распространения на территории Российской Федерации, мы оставляем это под жесточайшим контролем», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, в целом в мире распространенность варианта «дельта» стремится к 100%. «В Российской Федерации ситуация ровно такая же: более 98% всех выявленных вариантов — это штамм "дельта"», — добавила она.
О выявлении в России случаев заражения вариантами коронавируса «лямбда» и «мю» 1 ноября сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он отметил, что вариант «лямбда» выявлен у одного человека, «мю» – у трех.
Штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с июня 2021 г. рассматривает штамм «лямбда» как «вариант, вызывающий интерес». В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. Штамм «мю» выявили в Колумбии в январе 2021 г., в августе он был внесен в тот же список ВОЗ. К тому времени в мире обнаружили 3700 случаев заражения им, в том числе более 1400 случаев заражения в США.