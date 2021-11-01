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В России выявили два новых штамма коронавируса «лямбда» и «мю»

Ведомости

Один случай заражения штаммом коронавируса «лямбда» и три случая заражения штаммом «мю» были выявлены в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

В России доминирующим штаммом остается «дельта». Штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с июня 2021 г. рассматривает штамм «лямбда» как «вариант, вызывающий интерес». В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. Штамм «мю» был выявлен в Колумбии в январе 2021 г., в августе он был внесен в тот же список ВОЗ. К тому времени в мире обнаружили 3700 случаев заражения им, в том числе более 1400 случаев заражения в США. 

За последние сутки в России выявили 40 402 случая заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии. За сутки от COVID-19 скончались 1155 человек. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 46,8% при целевом показателе 80%. На фоне высокого роста заболеваемости президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом главы регионов могут ввести их раньше или продлить после 7 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных