В России выявили два новых штамма коронавируса «лямбда» и «мю»

В России доминирующим штаммом остается «дельта». Штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с июня 2021 г. рассматривает штамм «лямбда» как «вариант, вызывающий интерес». В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. Штамм «мю» был выявлен в Колумбии в январе 2021 г., в августе он был внесен в тот же список ВОЗ. К тому времени в мире обнаружили 3700 случаев заражения им, в том числе более 1400 случаев заражения в США.