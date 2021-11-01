В России выявили два новых штамма коронавируса «лямбда» и «мю»
Один случай заражения штаммом коронавируса «лямбда» и три случая заражения штаммом «мю» были выявлены в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.
В России доминирующим штаммом остается «дельта». Штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с июня 2021 г. рассматривает штамм «лямбда» как «вариант, вызывающий интерес». В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. Штамм «мю» был выявлен в Колумбии в январе 2021 г., в августе он был внесен в тот же список ВОЗ. К тому времени в мире обнаружили 3700 случаев заражения им, в том числе более 1400 случаев заражения в США.
За последние сутки в России выявили 40 402 случая заражения коронавирусом — максимум с начала пандемии. За сутки от COVID-19 скончались 1155 человек. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 46,8% при целевом показателе 80%. На фоне высокого роста заболеваемости президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом главы регионов могут ввести их раньше или продлить после 7 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации.