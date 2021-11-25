Один человек погиб в результате взрыва в шахте в Кемеровской области
Один человек погиб при задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цифилев в своем Telegram-канале.
«В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб», — сообщил Цивилев. На место вылетела бригада врачей Центра медицины катастроф на вертолете санавиации.
Губернатор рассказал, что сообщение о задымлении в шахте поступило в МЧС в 9:07 (5:07 мск). По предварительным данным, в шахте находились 285 горняков, из них 236 уже вышли на поверхность. На месте происшествия работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС, еще семь на подъезде.
Позднее Цивилев сообщил, что в результате аварии погибли шесть шахтеров. 237 из 285 поднялись на поверхность, в шахте остаются еще 49 человек. «Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая», — уточнил губернатор.
По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины.