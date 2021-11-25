Один человек погиб в результате взрыва в шахте в Кемеровской области

Позднее Цивилев сообщил, что в результате аварии погибли шесть шахтеров. 237 из 285 поднялись на поверхность, в шахте остаются еще 49 человек. «Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая», — уточнил губернатор.