Мурашко сообщил о запуске цифрового полиса ОМС в 2022 году
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) перейдет в цифровой вид, он будет автоматически формироваться при рождении ребенка или получении российского гражданства, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.
«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 г. граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — рассказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного, то есть при рождении или получении гражданства. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что с 2022 г. в сервисе «Мое здоровье онлайн» планируется запустить постановку на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медорганизации и прикрепление к поликлинике онлайн.