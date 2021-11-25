Мурашко сообщил о запуске цифрового полиса ОМС в 2022 году

По его словам, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного, то есть при рождении или получении гражданства. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.