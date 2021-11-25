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Мурашко сообщил о запуске цифрового полиса ОМС в 2022 году

Ведомости

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) перейдет в цифровой вид, он будет автоматически формироваться при рождении ребенка или получении российского гражданства, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 г. граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — рассказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, полис будет автоматически формироваться при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению застрахованного, то есть при рождении или получении гражданства. Также власти планируют привязать данные Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, чтобы каждый россиянин знал о своем праве на льготные лекарства и мог их получить.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что с 2022 г. в сервисе «Мое здоровье онлайн» планируется запустить постановку на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медорганизации и прикрепление к поликлинике онлайн. 

Ранее по теме: Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на «Госуслугах»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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