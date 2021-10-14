Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на «Госуслугах»

Чернышенко также рассказал о планирующихся изменениях в сервисе «Мое здоровье онлайн»: «Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн». А в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, добавил вице-премьер.