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Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на «Госуслугах»

Ведомости

Правительство планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, среди планируемых сервисов — «Трудовая миграция онлайн», включающий поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора, «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», предполагающий оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов, и «Цифровое строительство» — сервис для получения комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Кроме того, в следующем году планируется расширять функционал уже имеющихся на портале суперсервисов. В частности, подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволит перейти вузам на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.

Чернышенко также рассказал о планирующихся изменениях в сервисе «Мое здоровье онлайн»: «Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн». А в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, добавил вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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