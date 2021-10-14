Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на «Госуслугах»
Правительство планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.
По словам Чернышенко, среди планируемых сервисов — «Трудовая миграция онлайн», включающий поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора, «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», предполагающий оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов, и «Цифровое строительство» — сервис для получения комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Кроме того, в следующем году планируется расширять функционал уже имеющихся на портале суперсервисов. В частности, подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволит перейти вузам на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.
Чернышенко также рассказал о планирующихся изменениях в сервисе «Мое здоровье онлайн»: «Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн». А в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, добавил вице-премьер.