В Петербурге отложили введение QR-кодов для посещения ресторанов и ТЦ
Введение требования о предъявлении QR-кода для посещения общепита и объектов розничной торговли в Санкт-Петербурге переносится с 1 декабря на 27 декабря, следует из сообщения администрации города.
«Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод», — говорится в сообщении.
С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.
Помимо этого исполнительным органам также дали поручение подготовить предложения о дополнительных ограничениях в период с 27 декабря по 9 января. Они могут коснуться объектов развлечения и досуга, общественного питания и розничной торговли.