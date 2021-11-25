В Петербурге отложили введение QR-кодов для посещения ресторанов и ТЦ

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.