ВОЗ планирует до конца года получить дополнительные данные по «Спутнику V»
Россия до конца текущего года направит во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по вакцине «Спутник V». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу. Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций», — сказал Клюге.
24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что визит инспекторов ВОЗ для проверки производства «Спутника V» ожидается в декабре 2021 г. «Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 г., став первой в мире официально признанной вакциной против коронавируса. В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.
РФПИ, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, ожидает, что ВОЗ одобрит препарат к концу года. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что российские вакцины от коронавируса до сих не получили признания со стороны европейского регулятора EMA и отчасти ВОЗ из-за несогласованности западного законодательства в этой области с российским.