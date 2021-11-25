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ВОЗ планирует до конца года получить дополнительные данные по «Спутнику V»

Ведомости

Россия до конца текущего года направит во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по вакцине «Спутник V». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. 

«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу. Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций», — сказал Клюге. 

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что визит инспекторов ВОЗ для проверки производства «Спутника V» ожидается в декабре 2021 г. «Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 г., став первой в мире официально признанной вакциной против коронавируса. В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.

РФПИ, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, ожидает, что ВОЗ одобрит препарат к концу года. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что российские вакцины от коронавируса до сих не получили признания со стороны европейского регулятора EMA и отчасти ВОЗ из-за несогласованности западного законодательства в этой области с российским.

Ранее по теме: РФПИ ожидает приезда инспекторов ВОЗ для одобрения «Спутника V» в декабре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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