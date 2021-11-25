ВОЗ планирует до конца года получить дополнительные данные по «Спутнику V»

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что визит инспекторов ВОЗ для проверки производства «Спутника V» ожидается в декабре 2021 г. «Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 г., став первой в мире официально признанной вакциной против коронавируса. В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.