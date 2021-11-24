РФПИ ожидает приезда инспекторов ВОЗ для одобрения «Спутника V» в декабре
Визит инспекторов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для проверки производства препарата «Спутник V» ожидается в декабре 2021 г., сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе», — приводит ТАСС слова Дмитриева.
«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 г., став первой в мире официально признанной вакциной против коронавируса. В настоящее время препарат одобрен в 71 стране, за рубежом им привито более 100 млн человек. В сентябре ВОЗ приостановила сертификацию «Спутника V» из-за того, что у инспекторов возникли замечания к расположенной в Уфе фабрике, на которой производится препарат, относительно мер по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины и контроля за асептическими условиями на линиях по ее розливу.
РФПИ, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, ожидает, что ВОЗ одобрит препарат к концу года. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что российские вакцины от коронавируса до сих не получили признания со стороны европейского регулятора EMA и отчасти ВОЗ из-за несогласованности западного законодательства в этой области с российским.