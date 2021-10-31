Гинцбург объяснил медленное признание ВОЗ российской вакцины «Спутник V»
Российские вакцины от коронавируса до сих пор не получили признания со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) из-за несогласованности европейского законодательства по регистрации вакцинных препаратов с российским, заявил в интервью «Вечерней Москве» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, процесс признания вакцины «Спутник V» пошел быстрее, если бы чиновники EMA и отчасти ВОЗ обратили внимание на результаты практического использования препарата, но они «не хотят этого видеть».
Прививочная кампания показала, что «Спутник V» отлично защищает организм от широкого спектра штаммов коронавируса, считает директор Центра имени Гамалеи. Также стоит учесть тот факт, что российские препараты, как правило, не признаются европейским сообществом.
«Вот из-за такого множества шероховатостей создается ситуация, в которой при желании можно найти поводы придраться», — сказал ученый, добавив, что сейчас наблюдается большая конкуренция за денежные потоки между производителями вакцин.
Гинцбург выразил надежду, что «Спутник V» все же получит регистрацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время, сообщает издание.
27 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что «Спутник V» может в ближайшее время получить регистрацию ВОЗ.
«Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, то есть диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — сказал он.
Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты.