Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин странами

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. Об этом в режиме видеоконференции он заявил во время выступления на саммите G20.

Путин подчеркнул, что доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, это связано с «недобросовестной конкуренцией, протекционизмом и неготовностью ряда государств к взаимному признанию вакцин». 

Также, по мнению президента, остро стоит вопрос об ускорении ВОЗ «процесса преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности».

«По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность – я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, – а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», — сказал Путин, напомнив о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а препарат одобрен уже в 70 странах мира.

Борьба с коронавирусом остается одним из приоритетов стран «большой двадцатки», ранее сообщила представитель президента России по делам группы Светлана Лукаш. По ее словам, «двадцатка» планирует достичь решения о конкретных целевых ориентирах по вакцинации — к концу этого года следует обеспечить доступ к вакцине 40% населения Земли, а к концу 2022 г. — 70%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных