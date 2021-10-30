Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин странами

«По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность – я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, – а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», — сказал Путин, напомнив о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а препарат одобрен уже в 70 странах мира.