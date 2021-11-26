Газета
Общество

В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки

Ведомости

Новогодние ярмарки, катки и уличные фестивали будут работать в Москве этой зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

По его словам, фестивали начнут работать полноценно, когда закончится пандемия коронавируса. При этом уже сейчас Москву украшают к Новому году.

Собянин назвал очевидным тот факт, что коронавирус не уйдет за короткое время и людям придется жить в условиях ограничений. «Но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», — сказал он. Москва, по его словам, всегда «жила и развивалась». Останавливаться город не может.

17 ноября Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этому способствовал режим нерабочих дней, который действовал с 28 октября по 7 ноября включительно. Также положительно на ситуацию повлияли люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и соблюдающие профилактические меры, отметил мэр.

По данным оперштаба, Москва лидирует среди всех регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса, таковых там — 1 930 050. Суточный прирост зараженных 25 ноября составил 3349 случаев, при этом до этого два дня подряд показатель не превышал порог в 3000. В начале нерабочих дней, 28 октября, суточный прирост составил 8440 случаев. Умерли за время пандемии 33 727 жителей столицы. Уровень коллективного иммунитета в регионе по состоянию на 19 ноября оценивался в 67,1%. 

Ранее по теме: Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных