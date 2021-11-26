В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки
Новогодние ярмарки, катки и уличные фестивали будут работать в Москве этой зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».
По его словам, фестивали начнут работать полноценно, когда закончится пандемия коронавируса. При этом уже сейчас Москву украшают к Новому году.
Собянин назвал очевидным тот факт, что коронавирус не уйдет за короткое время и людям придется жить в условиях ограничений. «Но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», — сказал он. Москва, по его словам, всегда «жила и развивалась». Останавливаться город не может.
17 ноября Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этому способствовал режим нерабочих дней, который действовал с 28 октября по 7 ноября включительно. Также положительно на ситуацию повлияли люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и соблюдающие профилактические меры, отметил мэр.
По данным оперштаба, Москва лидирует среди всех регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса, таковых там — 1 930 050. Суточный прирост зараженных 25 ноября составил 3349 случаев, при этом до этого два дня подряд показатель не превышал порог в 3000. В начале нерабочих дней, 28 октября, суточный прирост составил 8440 случаев. Умерли за время пандемии 33 727 жителей столицы. Уровень коллективного иммунитета в регионе по состоянию на 19 ноября оценивался в 67,1%.