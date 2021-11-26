В Москве возобновят работу новогодние ярмарки и катки

Собянин назвал очевидным тот факт, что коронавирус не уйдет за короткое время и людям придется жить в условиях ограничений. «Но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть все-таки оптимистичными», — сказал он. Москва, по его словам, всегда «жила и развивалась». Останавливаться город не может.