Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице, за последние три дня загрузка коронавирусных больниц сократилась на 1000 коек. Слова мэра передает «РИА Новости».
«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — сказал Собянин журналистам.
15 ноября столичный мэр заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается вторую неделю подряд, за последнюю неделю показатель снизился на 23%. Тогда же Собянин поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, своевременно сделал прививку от коронавируса и соблюдает требования профилактики COVID-19. Все это дает положительный эффект, подчеркнул он.
В целом в России, как отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость коронавирусом также снизилась впервые на прошлой неделе после двух месяцев роста.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 ноября, в Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения COVID-19. Второй день подряд показатель не превышает 3000. За сутки госпитализировали 940 пациентов с коронавирусом, 732 находятся на ИВЛ. За сутки в городе умерли 96 человек. За все время пандемии в Москве выявили 1 904 523 случая коронавируса, умерли 32 973 человека.