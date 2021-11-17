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Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице, за последние три дня загрузка коронавирусных больниц сократилась на 1000 коек. Слова мэра передает «РИА Новости».

«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — сказал Собянин журналистам.

15 ноября столичный мэр заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается вторую неделю подряд, за последнюю неделю показатель снизился на 23%. Тогда же Собянин поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, своевременно сделал прививку от коронавируса и соблюдает требования профилактики COVID-19. Все это дает положительный эффект, подчеркнул он.

В целом в России, как отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость коронавирусом также снизилась впервые на прошлой неделе после двух месяцев роста.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 ноября, в Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения COVID-19. Второй день подряд показатель не превышает 3000. За сутки госпитализировали 940 пациентов с коронавирусом, 732 находятся на ИВЛ. За сутки в городе умерли 96 человек. За все время пандемии в Москве выявили 1 904 523 случая коронавируса, умерли 32 973 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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