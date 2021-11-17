Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 ноября, в Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения COVID-19. Второй день подряд показатель не превышает 3000. За сутки госпитализировали 940 пациентов с коронавирусом, 732 находятся на ИВЛ. За сутки в городе умерли 96 человек. За все время пандемии в Москве выявили 1 904 523 случая коронавируса, умерли 32 973 человека.