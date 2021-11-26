В горах Карачаево-Черкесии убиты двое готовивших теракты боевиков
В горах Карачаево-Черкесской Республики в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были убиты двое боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Бандиты были обнаружены в горах и блокированы, силовики предложили им сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь. «В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы», — рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). На месте столкновения были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы, гранаты и снаряжение.
В пятницу утром на участке горно-лесистой местности в 10 км к юго-востоку от Карачаевска в районе слияния рек Индыш и Кубань был объявлен режим контртеррористической операции, сообщало УФСБ России по КЧР. Решение было принято после того, как в ведомство поступила информация о двух вооруженных мужчинах, планировавших теракт.
22 октября ФСБ предотвратила готовившийся теракт в соседнем Ставропольском крае. Преступление планировал совершить сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. В результате обысков сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).