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В горах Карачаево-Черкесии убиты двое готовивших теракты боевиков

Ведомости

В горах Карачаево-Черкесской Республики в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были убиты двое боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Бандиты были обнаружены в горах и блокированы, силовики предложили им сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь. «В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы», — рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). На месте столкновения были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы, гранаты и снаряжение.

В пятницу утром на участке горно-лесистой местности в 10 км к юго-востоку от Карачаевска в районе слияния рек Индыш и Кубань был объявлен режим контртеррористической операции, сообщало УФСБ России по КЧР. Решение было принято после того, как в ведомство поступила информация о двух вооруженных мужчинах, планировавших теракт.

22 октября ФСБ предотвратила готовившийся теракт в соседнем Ставропольском крае. Преступление планировал совершить сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. В результате обысков сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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