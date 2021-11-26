В горах Карачаево-Черкесии убиты двое готовивших теракты боевиков

В пятницу утром на участке горно-лесистой местности в 10 км к юго-востоку от Карачаевска в районе слияния рек Индыш и Кубань был объявлен режим контртеррористической операции, сообщало УФСБ России по КЧР. Решение было принято после того, как в ведомство поступила информация о двух вооруженных мужчинах, планировавших теракт.