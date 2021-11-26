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Общество

Лукашенко приехал в центр для мигрантов на границе с Польшей

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», в котором размещены беженцы, сообщает агентство «БелТА».

«Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста», — пишет агентство.

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

Президент Белоруссии ранее предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что в республике находятся около 7000 беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, 2000 из них — в стихийном лагере на границе с Польшей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных