Лукашенко приехал в центр для мигрантов на границе с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги», в котором размещены беженцы, сообщает агентство «БелТА».
«Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста», — пишет агентство.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.
Президент Белоруссии ранее предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев. Кабмин Германии назвал такое решение неприемлемым. 22 ноября президент Белоруссии обвинил ЕС в нежелании вести переговоры по ситуации с мигрантами. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что в республике находятся около 7000 беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, 2000 из них — в стихийном лагере на границе с Польшей.