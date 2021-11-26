Бывшего депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск
СКР по Приморскому краю заочно предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Сергею Сопчуку по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), говорится на сайте СК. Сопчук объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца.
По версии следствия, Сопчук с 2011 г. одновременно с госслужбой занимался бизнесом, в том числе через подконтрольные ему компании. Для этого он назначил руководителем одной из компаний свое доверенное лицо и с 2011 по 2020 г. был фактическим совладельцем предприятия. При этом он лично и через подконтрольных ему физических и юридических лиц предоставил компании займы в размере более 1 млрд руб.
В СК добавили, что, совершая преступления, обвиняемый использовал свой статус представителя власти для покровительства своей компании и легализовывал доход от бизнеса. Следователи провели обыск в доме Сопчука и изъяли документы. Бывший депутат объявлен в международный розыск и арестован на два месяца. В прокуратуре Приморья добавили, что Сопчук участвовал в работе крупного рудодобывающего предприятия, которому и были предоставлены займы.
В январе «Коммерсантъ» сообщил, что Замоскворецкий суд Москвы по требованию Генпрокуратуры взыскал с депутата активы, которые могли принести ему 38,5 млрд руб. Генпрокуратура установила, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.
По данным издания, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 г. вложил в ООО «Терней Золото», которое имеет право на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб.