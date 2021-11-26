Бывшего депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

По версии следствия, Сопчук с 2011 г. одновременно с госслужбой занимался бизнесом, в том числе через подконтрольные ему компании. Для этого он назначил руководителем одной из компаний свое доверенное лицо и с 2011 по 2020 г. был фактическим совладельцем предприятия. При этом он лично и через подконтрольных ему физических и юридических лиц предоставил компании займы в размере более 1 млрд руб.