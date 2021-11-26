В Волгограде завели первое дело о покупке поддельного сертификата о вакцинации

«Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Кроме того, выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации, в тот период в поликлинике не применялся», — добавили в МВД.