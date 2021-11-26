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В Волгограде завели первое дело о покупке поддельного сертификата о вакцинации

Ведомости

МВД в Волгоградской области возбудило первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду выявили факт приобретения и хранения в целях использования заведомо поддельного сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции «COVID-19» или медицинских противопоказаний к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией «COVID-19»», — говорится в сообщении.

В начале ноября текущего года 36-летняя жительница Волгограда приобрела поддельный сертификат о вакцинации с QR-кодом, отметили в ведомстве. В отношении нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей»).

«Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Кроме того, выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации, в тот период в поликлинике не применялся», — добавили в МВД.

Женщине грозит лишение свободы сроком до одного года.

В ноябре издание «Коммерсант» сообщило об утечке базы данных граждан России, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от коронавируса. Информацию, в том числе паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах.

Ранее по теме: Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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