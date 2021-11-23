Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

Практика приобретения людьми поддельных сертификатов не редкость, сказал «Ведомостям» врач ГКБ № 52 Александр Ванюков. Факт покупки сертификата обычно выясняется при печальных обстоятельствах, когда человек попадает в реанимацию с коронавирусом. « У него наступает резкое ухудшение, а он опасается, что его не так лечат, потому что врачи думают, что он привит», – рассказал он.