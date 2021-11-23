Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации

Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинацииВыявлять их будет Росздравнадзор
Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации. Такие сайты будут вносится в реестр запрещенной информации который ведет Роскомнадзор. Соответствующие поправки размещены на портале проектов правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Полномочия по выявлению таких сайтов Минздрав предлагает дать подведомственному Росздравнадзору.
Для этого Минздрав разработал поправки в закон об основах охраны здоровья граждан и в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Росздравназор сможет принимать решение о блокировке сайтов, на которых предлагают медицинские документы лица, у которых нет соответствующей лицензии. Будут блокироваться также ресурсы с предложением о доставке медицинских документов курьером, без проведения обследования и других медицинских действий, в том числе вакцинации, следует из предложенных поправок в закон об основах охраны здоровья граждан.
Согласно документу, сведения о незаконной продаже медицинских справок появятся в категории запрещенной информации. Сейчас во внесудебном порядке по закону включается детская порнография, информация о производстве и продаже наркотиков, о способах самоубийствах, о несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий и др.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина и решений, принятых на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой (там обсуждался вопрос установления критериев для блокировки интернет-ресурсов с предложениями о торговле поддельными медицинскими документами). Предлагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 г.
По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, кибермошенники сейчас сфокусированы на продаже сертификатов и QR-кодов. К примеру, эксперты компании обнаруживали в даркнете предложения о продаже электронных сертификатов вакцинации от коронавируса европейского образца стоимостью около $300. Чаще всего, приобретая подобные файлы с фейковыми сертификатами, человек может скомпрометировать свои персональные данные и столкнуться вредоносными программами, сказал он.
Практика приобретения людьми поддельных сертификатов не редкость, сказал «Ведомостям» врач ГКБ № 52 Александр Ванюков. Факт покупки сертификата обычно выясняется при печальных обстоятельствах, когда человек попадает в реанимацию с коронавирусом. « У него наступает резкое ухудшение, а он опасается, что его не так лечат, потому что врачи думают, что он привит», – рассказал он.
При этом, опасается Ванюков, блокировка сайтов с фиктивными сертификатами не решит проблему: «Заблокируешь один сайт, найдется еще десять». Главное, чтобы люди поверили в вакцинацию и привались, тогда ситуация изменится, считает он. Для людей, которые купили поддельные справки, но уже поняли серьезность ситуации с пандемией, можно предусмотреть амнистию, полагает Ванюков. В Закарпатской области Украины открыли пункт, где можно анонимно вакцинироваться, писали РИА «Новости».
С 1 апреля 2021 г. распространителям заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям, грозит уголовная ответственность. Наказание – штраф от 300 000 до 700 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если такая информация привела к смерти человека, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн руб., а срок лишения свободы – до 5 лет.