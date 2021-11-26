Срок действия сертификата переболевшего COVID-19 продлят до года
Действие COVID-сертификата будет продлено для всех россиян, которые переболели коронавирусом в течение последнего года: документ будет действителен год вместо полугода, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения»,- пояснил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
16 ноября Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19: QR-коды граждан, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания.
24 ноября президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года.