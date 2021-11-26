Московская полиция задержала водителя BMW с несколькими килограммами наркотиков

Инцидент произошел несколько часов назад на внутренней стороне МКАД. Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. Во время проверки документов водитель резко нажал на газ и попытался уехать, по дороге сталкиваясь с другими автомобилями. Полицейские преследовали нарушителя и применили табельное оружие, водитель был ранен и задержан.