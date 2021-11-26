Московская полиция задержала водителя BMW с несколькими килограммами наркотиков
Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя BMW, который пытался скрыться от полиции и игнорировал требования остановиться, в машине нашли несколько килограммов белого порошка, предположительно, синтетического наркотика, сообщил портал «МВД медиа».
Инцидент произошел несколько часов назад на внутренней стороне МКАД. Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. Во время проверки документов водитель резко нажал на газ и попытался уехать, по дороге сталкиваясь с другими автомобилями. Полицейские преследовали нарушителя и применили табельное оружие, водитель был ранен и задержан.
«На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства. По данному факту будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в машине нашли 6 кг неизвестного вещества, предположительно, синтетических наркотиков, точная информация появится после экспертизы.