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Общество

Московская полиция задержала водителя BMW с несколькими килограммами наркотиков

Ведомости

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя BMW, который пытался скрыться от полиции и игнорировал требования остановиться, в машине нашли несколько килограммов белого порошка, предположительно, синтетического наркотика, сообщил портал «МВД медиа».

Инцидент произошел несколько часов назад на внутренней стороне МКАД. Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. Во время проверки документов водитель резко нажал на газ и попытался уехать, по дороге сталкиваясь с другими автомобилями. Полицейские преследовали нарушителя и применили табельное оружие, водитель был ранен и задержан.

«На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства. По данному факту будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в машине нашли 6 кг неизвестного вещества, предположительно, синтетических наркотиков, точная информация появится после экспертизы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных