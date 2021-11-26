Суд арестовал экс-главу тюремной больницы в Саратовской области по делу о пытках
Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко, который обвиняется в организации сексуального насилия в учреждении, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 г. включительно», — сообщили в суде. Гаценко и бывший начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев обвиняются по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
О пытках в колониях стало известно в начале октября. Правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть материалы со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статье об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения.
Вчера президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.