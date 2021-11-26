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Суд запретил 13 пабликов «Вконтакте» с рекламой незаконной миграции из Белоруссии

Ведомости

Таганский суд Москвы запретил 13 пабликов «Вконтакте», в которых рекламировались услуги нелегальной миграции из Белоруссии в Россию и помощи в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решением суда от 22 ноября 2021 г. информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет по ряду электронных адресов, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщили в суде. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор, чтобы включить паблики в реестр запрещенных сайтов.

По данным прокуратуры, самые распространенные нарушения – вовлечение мигрантов в незаконную трудовую деятельность и их незаконная постановка на миграционный учет, поэтому ведомство уделяет повышенное внимание выявлению в интернете рекламы таких услуг.

Ранее ФСБ сообщила, что пресекла деятельность преступной группировки, которая легализовывала мигрантов в России, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России. Участники группировки искали россиян, которые были готовы за деньги оформить фиктивный брак или отцовство с иностранными гражданами, после чего через сотрудников ЗАГСов в разных городах оформляли мигрантам гражданство. 

Ранее по теме: Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам в $12,6 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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