Суд запретил 13 пабликов «Вконтакте» с рекламой незаконной миграции из Белоруссии
Таганский суд Москвы запретил 13 пабликов «Вконтакте», в которых рекламировались услуги нелегальной миграции из Белоруссии в Россию и помощи в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Решением суда от 22 ноября 2021 г. информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети интернет по ряду электронных адресов, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщили в суде. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор, чтобы включить паблики в реестр запрещенных сайтов.
По данным прокуратуры, самые распространенные нарушения – вовлечение мигрантов в незаконную трудовую деятельность и их незаконная постановка на миграционный учет, поэтому ведомство уделяет повышенное внимание выявлению в интернете рекламы таких услуг.
Ранее ФСБ сообщила, что пресекла деятельность преступной группировки, которая легализовывала мигрантов в России, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России. Участники группировки искали россиян, которые были готовы за деньги оформить фиктивный брак или отцовство с иностранными гражданами, после чего через сотрудников ЗАГСов в разных городах оформляли мигрантам гражданство.