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Узловой модуль «Причал» пристыковался к МКС

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Российский модуль «Причал» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 26 ноября в 18.19 мск, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Причал» успешно причалил к Международной космической станции. В составе российского сегмента МКС еще один модуль! Впереди — открытие люков, демонтаж стыковочного механизма и перевод системы электропитания «Прогресса» на объединенное питание», — говорится в сообщении.

Отделение приборно-агрегатного отсека от узлового модуля запланировано на 22 декабря, 01.20 мск. В «Роскосмосе» напомнили, что модуль «Причал» запустили с Байконура 24 ноября. 25 ноября в 14.18 мск грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля.

«Причал» стал вторым российским модулем, который пристыковался к МКС в 2021 г. 29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.

Ранее по теме: Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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