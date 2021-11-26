Узловой модуль «Причал» пристыковался к МКС
Российский модуль «Причал» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 26 ноября в 18.19 мск, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Причал» успешно причалил к Международной космической станции. В составе российского сегмента МКС еще один модуль! Впереди — открытие люков, демонтаж стыковочного механизма и перевод системы электропитания «Прогресса» на объединенное питание», — говорится в сообщении.
Отделение приборно-агрегатного отсека от узлового модуля запланировано на 22 декабря, 01.20 мск. В «Роскосмосе» напомнили, что модуль «Причал» запустили с Байконура 24 ноября. 25 ноября в 14.18 мск грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля.
«Причал» стал вторым российским модулем, который пристыковался к МКС в 2021 г. 29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.