Власти Кузбасса и «СДС-уголь» анонсировали выплаты жертвам аварии в шахте
Компания СДС, которой принадлежит шахта «Листвяжная», выплатит по 2 млн руб. семьям погибших в аварии и купит им жилье, сообщил президент холдинга СДС, председатель совета директоров «СДС-угля» Михаил Федяев.
«Нами будут выполнены финансовые обязательства за каждого (погибшего) по 2 млн руб., каждому члену семьи — по 1 млн руб. По 500 000 руб. мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице», — заявил Федяев (цитата по ТАСС). Также компания проанализирует жилищные условия семей погибших и предложит улучшить их из расчета один человек – одна комната.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что правительство региона и муниципалитеты также выделят материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.
«Со стороны органов власти — правительства Кузбасса и муниципалитетов — будут следующие выплаты, к которым мы приступаем с понедельника. Выплаты будут по погибшим — 150 000 руб. от области и 100 000 руб. от района, итого 250 000 руб. Тем, кто находится в больнице на лечении, будет [выплачено] по 100 000 от области, 50 000 руб. от района», — рассказал губернатор. Те, кто лечится амбулаторно, получат по 75 000 руб. Выплаты планируется осуществить до 1 декабря.
Вчера на шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв метана, обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев.
Ранее сегодня врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в момент аварии в шахте находились 285 горняков. Спасателям удалось вывести наружу 239 человек, остальные 46 признаны погибшими. Также во время спасательной операции погибли пять горноспасателей. Их посмертно наградят орденами Мужества.
Сегодня замминистра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков заявил, что за медицинской помощью обратились 63 шахтера. 13 из них назначили лечение на дому, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших стабильное, оно оценивается как средней и тяжелой степени тяжести, но динамика положительная.