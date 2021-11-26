Власти Кузбасса и «СДС-уголь» анонсировали выплаты жертвам аварии в шахте

«Со стороны органов власти — правительства Кузбасса и муниципалитетов — будут следующие выплаты, к которым мы приступаем с понедельника. Выплаты будут по погибшим — 150 000 руб. от области и 100 000 руб. от района, итого 250 000 руб. Тем, кто находится в больнице на лечении, будет [выплачено] по 100 000 от области, 50 000 руб. от района», — рассказал губернатор. Те, кто лечится амбулаторно, получат по 75 000 руб. Выплаты планируется осуществить до 1 декабря.